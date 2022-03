OM : Milik reçoit une récompense qui met la pression sur Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

De plus en plus contesté à l'OM, Jorge Sampaoli a été annoncé sur le départ par un journaliste argentin ce mercredi. Que ce soit vrai ou pas, toujours est-il que le technicien aura bien du mal à continuer si les résultats en s'améliorent pas. Surtout qu'il se met à dos de plus en plus de joueurs. Le début de la crise, pour lui, a certainement commencé avec Arkadiusz Milik. Pour ne pas avoir réussi à intégrer le Polonais à son système, pour l'avoir installé sur le banc trop souvent à son goût, Sampaoli s'est attiré sa colère ainsi que l'incompréhension de ses coéquipiers et des supporters.

Et comme si cela ne suffisait pas, la Ligue vient d'en rajouter une couche en annonçant que le but inscrit par Milik à Metz (2-1) avait été élu le plus beau du mois de février. Entré à vingt minutes de la fin, l'ancien du Napoli avait reçu une balle de Kolasinac dos au but lorrain, dans la surface de réparation. Il avait contrôlé de la poitrine et enchaîné avec un retourné victorieux. C'est le dernier but marseillais en date dans le jeu en Ligue 1. Et, accessoirement, la dernière victoire de l'OM dans la compétition (défaites au Vélodrome contre Clermont et Monaco, nul à Troyes). Tout un symbole...

🏆 @arekmilik9 🏆



L'attaquant de l'@OM_Officiel remporte l'élection du #ButDuMois de février ⚽️



Merci à tous pour vos participations ! pic.twitter.com/yJdFms4HmZ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 9, 2022