OM : Milik retourne sa veste avec Sampaoli

En février dernier, la relation entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli n'était pas au beau fixe. Mais depuis, les tensions entre les deux hommes se sont dissipés. Pour preuve, l'attaquant polonais s'est montré élogieux envers son entraîneur dans une interview accordée à RMC Sport.

"Sampaoli veut me faire changer mes habitudes"

"Le coach veut me faire changer mes habitudes, que je cherche les espaces par moi-même, plutôt que seulement garder le ballon et le passer comme j'avais l'habitude de le faire dans mes précédentes équipes. Selon le match et l'opposition, en tant qu'attaquant, je suis libre de me déplacer sur le terrain et de me créer mes propres occasions d'une certaine manière. Coach Sampaoli se concentre sur l'idée qu'il faut bien jouer et gagner des matchs, pas nécessairement sur l'aspect individuel. C'est la chose la plus importante en fin de compte."

Fabien Chorlet

Rédacteur