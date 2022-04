OM - Montpellier, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Pour ce match, Jorge Sampaoli va récupérer Luan Peres, qui était suspendu contre Saint-Etienne et le PAOK. En revanche, pas d'autres retours prévus. Alvaro Gonzalez est toujours en Espagne. Arkadiusz Milik, attendu à l'entraînement ce vendredi, sera probablement trop court pour démarrer face au MHSC. Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente sont out jusqu'à la fin de saison.

Les absents du côté de l'OM : Balerdi, De la Fuente (blessés), Milik (incertain), Alvaro (raisons personnelles).

Cabella n'est pas apte pour affronter l'OM

Olivier Dall'Oglio récupère Nicolas Cozza pour son derby au Vélodrome. En revanche, pas de Rémy Cabella. Si le milieu offensif a signé cette semaine, il se remet d'une blessure au mollet et ne sera réintégré à l'entraînement que la semaine prochaine. Mihailo Ristic est encore suspendu pour quatre rencontres.

Les absents du côté de Montpellier : Ristic (suspendu), Cabella (reprise).

OM : P.Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi (ou Rongier), Bo.Kamara, Gerson - Harit, Dieng - Payet (cap.).

Montpellier : Omlin - Souquet, Sakho, Estève, Cozza - Ferri, Chotard - Mavididi, Savanier (cap.), Mollet - Wahi.

OM - Montpellier, les compos probables Ce dimanche (21h, sur Prime Vidéo), l'OM reçoit Montpellier au Vélodrome en match de clôture de la 31e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce derby très attendu.

Alexandre Corboz

Rédacteur