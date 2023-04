OM - Montpellier : Payet et Rongier poussent un coup de gueule

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Devant son public, l'Olympique de Marseille a été accroché ce vendredi par Montpellier (1-1), en match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Dimitri Payet et Valentin Rongier ont poussé un coup de gueule. Mais pas pour les mêmes raisons.

"Les matchs passent et se ressemblent"

Le Réunionnais a regretté la programmation de ce match. "Cela fait deux fois qu'après les trêves, on joue le vendredi. Je ne dis pas que c'est contre l'OM mais il faut peut-être se pencher sur la question et voir avec les diffuseurs si après une trêve - que ce soit nous ou une autre équipe - on puisse réfléchir à ne pas avoir de match le vendredi. On a beaucoup d'internationaux, c'est un détail qui a compté mais ce n'est pas une excuse." De son côté, Valentin Rongier était remonté contre les siens.

"Je ne vais pas faire de langue de bois. On a très mal démarré le match, c’est usant. Les matchs passent et se ressemblent. On perd beaucoup de points à domicile, c’est usant, même s’il ne faut pas tout jeter. Aujourd’hui, on manquait un peu de fraîcheur physique, on a manqué de folie, cela s’est vu dans les 30 derniers mètres, on n’a pas été capable de faire la différence. Beaucoup d’internationaux sont partis, mais ce n’est pas une excuse. Igor Tudor n’est pas le seul à gérer cela, c’est à nous de sentir le jeu, on est tous avec lui, le staff, les joueurs. On travaille pour faire mieux. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on a autant de mal à domicile, mais on ne lâchera pas, car on a un bel objectif à aller chercher, ce serait dommage de tout gâcher."

