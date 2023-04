OM - Montpellier : Tudor explique la contre-performance des siens et juge le match de Vitinha

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En manque de rythme, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec ce vendredi sur sa pelouse par Montpellier (1-1), en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Mattéo Guendouzi (44e s.p.) a répondu sur pénalty à l'ouverture du score d'Arnaud Nordin (12e). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur olympien, Igor Tudor, a regretté que les siens n'aient pas fait assez pour l'emporter.

"Vitinha a fait un bon match"

"On n'a pas fait assez pour pouvoir gagner. On a payé cher cette trêve sur le plan mental et physique aussi. On était en deçà au niveau du rythme, avec un seul entraînement. Je savais que ça allait être difficile mais je pensais que ça suffirait. Au final, ça n'a pas été le cas. On avait travaillé pour pouvoir stopper leurs contre-attaques mais on a pris un but comme ça. Maintenant, il faut oublier et travailler pour le prochain match", a déclaré le coach croate avant de s'exprimer sur l'association entre Vitinha et Alexis Sanchez, qui étaient pour la première fois de la saison titulaires ensemble.

"On le refera. Vitinha a fait un bon match et a bien bougé. Il y a du positif, même s'il y a toujours une marge de progression. Le problème, c'est qu'il n'a pas été assez servi. Il a besoin de recevoir les ballons dans la surface, c'est un finisseur. On réessayera dans les prochaines semaines."

🔵⚪️ OM : les Tops et les Flops du nul contre Montpellier #TeamOM https://t.co/cR1O81j1S8 — But_OM (@Butfc_OM) March 31, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur