OM : Mourinho ou Liverpool bientôt sur la route des Phocéens ?

Bien que l'OM n'ait pas réussi à se qualifier pour le tour de poules de la Ligue des champions, le stade Vélodrome pourrait accueillir de très belles affiches durant la saison. En effet, de gros noms européens participeront à l'Europa League et Valentin Rongier semble le savoir.

Un cadre européen historique

« Il y a des matchs qui arrivent très rapidement. Il y a une très belle compétition qui est l'Europa League, même si ce n'était pas l'objectif. On a tout donné sur le terrain et je pense qu'avec cette mentalité-là, on aura beaucoup de bonnes surprises cette saison », a déclaré Rongier en zone mixte après la rencontre. Durant sa campagne d'Europa League, l'OM pourrait affronter l'Ajax Amsterdam, Liverpool ou encore l'Atalanta Bergame. Les Olympiens pourraient également retrouver le Sporting Portugal ou le Bayer Leverkusen. De belles affiches en puissance et l'espoir de nouveaux matches d'anthologie pour les Marseillais.

🚨 L’Olympique de Marseille chapeau 2, voilà une idée d’avec qui on pourrait tomber 🤔#TeamOM pic.twitter.com/InSoPl1DFr — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 16, 2023

