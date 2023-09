OM : Muselier prend position dans le conflit Longoria - ultras

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Généralement, quand un politique français commente un sujet lié au football, on peut le soupçonner de vouloir faire de la récupération. Car très peu sont fans de ballon rond. Mais Renaud Muselier n'est pas comme ça. Ce Marseillais pur jus est un immense fan de l'OM, dont il assiste à tous les matches au Vélodrome et dont il a été vice-président, entre 1995 et 1997, quand la municipalité avait pris les commandes afin d'éviter une liquidation. C'était juste avant que Robert Louis-Dreyfus ne rachète le club.

"Un déshonneur pour Marseille et la victoire des voyous !"

Muselier, donc, a commenté les terribles événements qui secouent l'OM depuis lundi soir et la désormais légendaire réunion entre la direction et les ultras. Et c'est peu dire qu'il est du côté de Pablo Longoria : "Ancien vice-président de l’OM, je ne peux accepter une seconde qu’on intimide, qu’on menace de mort les dirigeants et leurs familles, s’est indigné Renaud Muselier sur Twitter. S’ils quittent notre ville à cause de ça, c’est un déshonneur pour Marseille et pour le football français, et la victoire des voyous !". C'est l'état d'esprit de la plupart des supporters marseillais, écœurés par les agissements des leaders des ultras...

