OM - Mercato : Ndiaye avoue déjà des envies d'ailleurs et a trouvé son mentor à Marseille

Brighton

"C'est une équipe qui joue l'un des plus beaux football. Chaque équipe est battable. Chacun sait ce qu'il doit faire individuellement. On joue à l'OM pour jouer ce genre de matchs. On bosse dur pour le match de demain, on s'attend à avoir une grosse ambiance. On va tout faire pour avoir leur soutien. On va tout donner demain."

Son but à Monaco

"Ça m'a fait plaisir de marquer avec l'OM. J'attendais ce moment depuis longtemps. J'aurais préféré cependant que l'équipe gagne mais que je ne marque pas."

"Aubameyang était une idole quand j'étais petit"

Aubameyang

"Il m'apprend beaucoup, notamment devant le but. Il me pousse aussi beaucoup, c'était une idole quand j'étais petit."

Gattuso

"On a vu la différence contre Monaco notamment durant les 15 premières minutes. Il va falloir qu'on s'améliore défensivement."

"Un jour, j'aimerais jouer en Premier League"

Sa décision de rejoindre l'OM

"Il y avait beaucoup de raisons. D'abord de jouer la Coupe d'Europe avec l'OM. Puis, c'est mon club de coeur donc c'était difficile de refuser. Cela a commencé quand j'avais 5 ans, mon premier maillot était celui de l'OM. J'ai toujours rêvé de jouer dans ce stade. Concernant la Premier League, oui un jour j'aimerai jouer dans ce championnat."

Les supporters

"À chaque match les supporters sont derrière nous, peu importe la physionomie du match. Si j'ai un message à leur passer, continuez de nous supporter."

