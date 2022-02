OM : Nice, critiques, joueurs, Sampaoli était remonté comme rarement

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

La défaite à Nice

"Mes choix sont dûs à l'adversaire. Nice bloque l'axe, c'est pour ça Payet était axe gauche pour profiter des espaces sur les côtés et faire des changements de côté afin de passer au dessus du milieu niçois. Pour les latéraux, il fallait neutraliser Gouiri et Kluivert qui sont très forts en un contre contre. L'absence de Kamara et Gueye nous a obligé à mettre Rongier au centre donc on n'a pas pu le mettre à droite. Donc on avait moins le contrôle du jeu face à une équipe de Nice qui pressait. Après avoir revu le match, défensivement j'aurais fait la même chose, mais offensivement j'aurais peut-tre opté pour Pol (Lirola) qui attaque mieux mais qui aurait souffert face à Gouiri. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on ne joue pas, on souffre et on défend mal, au delà du système utilisé."

Des analyses au café

""Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu'une personne qui travaille pour que l'équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l'adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale, du jeu. En deuxième mi-temps, on a changé de système et on quand même encaissé deux buts. On a eu le même comportement dans d'autres matchs pour des résultats différents. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l'analyse est plus profonde et réelle que les analyses au café."

Le prochain match

"Je ne pense qu'au prochain match. Les joueurs en meilleure forme jouent en plus de ceux qui forment la base de l'équipe. On joue tous les quatre jours avec un jour de récupération en plus. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pour ça que je choisis les meilleurs avant chaque match. Moi, personnellement, je ne gagne pas de match, ce sont les joueurs."