OM – Nîmes (1-2) : le coup de gueule terrible d'Alvaro pour secouer le vestiaire

Les statisticiens d'Opta ont relevé cette statistique qui fait mal. Depuis 1962, jamais l'OM n'avait perdu un match au Vélodrome face au dernier de Ligue 1. C'est désormais chose faite ce samedi avec une défaite au terme d'un match bien décevant face à Nîmes.

Et la performance phocéenne a entraîné un coup de gueule immédiat d'Alvaro, le défenseur marseillais qui s'est exprimé au micro de Telefoot. « On ne peut pas faire la merde qu'on a fait ce soir. On doit avoir du respect pour le maillot, on doit courir, se battre sur le terrain, aujourd'hui on n'a rien fait », a d'abord lâché Alvaro.

Alvaro ne digère pas le match de ses troupes

Celui qui portait pour cette rencontre le brassard de capitaine a décidé de placer le vestiaire face à ses responsabilités. « On parle du coach, mais c'est nous. Toutes les équipes sont bonnes en Ligue 1. Il faut plus d'ambition. On fait un bon match au Trophée des Champions et on fait de la merde à côté, c'est pas possible ça. Avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, on est l'OM, on doit se battre pour la Ligue des champions. On ne peut pas faire ce type de match », a conclu le défenseur espagnol.