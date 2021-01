OM - Nîmes (1-2) : Payet prend un tacle de Riolo, un soutien inattendu arrive de l'OL !

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Pour la réception de Nîmes au Vélodrome, André Villas-Boas a décidé d'aligner son trio offensif « type » avec Dimitri Payet, Dario Benedetto et Florian Thauvin. Pas une grande réussite puisque mis à part un but tardif de l'Argentin, les trois hommes ont connu un après-midi compliqué.

André Villas-Boas a d'ailleurs tranché dans le vif en seconde période en choisissant de sortir Payet et Thauvin pour Radonjic et Germain. Le numéro 10 marseillais, par la suite, a d'ailleurs cristallisé les critiques des observateurs.

Un membre du staff de l'OL le défend

Outre des supporters en colère, Daniel Riolo ne s'est pas privé de glisser un petit tacle au sujet du match de Payet. « Si on fait un 11 des mecs qui marchent plus qu’ils courent Payet est titu et capitaine tous les jours non ? », a tweeté le journaliste de RMC. Des propos appuyés par quelques statistiques d'après-match pas franchement flatteuses pour Payet .

Si on fait un 11 des mecs qui marchent plus qu’ils courent Payet est titu et capitaine tous les jours non ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 16, 2021

Mais le milieu offensif de l'OM a pu compter sur un soutien inattendu... grâce à un membre du staff de l'OL ! Antonin Da Fonseca, responsable de la performance à l'OL, est monté au créneau pour défendre les analyses statistiques du joueur. « Procès totalement inutile... on ne connaît pas l’outil de tracking utilisé. Le contexte du match et le temps de jeu effectif ne sont pas pris en considération pour pondérer l’analyse ! Et pour info la moyenne des courses sur un match de foot est de 7 km/h... », a tweeté Da Fonseca. Un soutien des plus inattendus.