OM : nouveau coup de théâtre sur la vente du club aux Saoudiens !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que l'Arabie Saoudite s'est lancé dans un plan séduction de plus en plus ambitieux pour attirer les meilleurs joueurs et entraîneurs en fin de contrat en Saudi Pro League, la rumeur de la vente de l'OM au PIF (fonds d'investissement de l'Etat saoudien) n'a jamais autant circulé que ces derniers jours. Plus étonnant encore : l'influenceur marseillais Mohamed Henni a même lâché la date de ce lundi 12 juin comme un tournant dans cette vente OM. Alors que la Provence a annoncé que Pablo Longoria était parti aux Etats-Unis ce lundi pour son habituel point de fin de saison avec Frank McCourt et que le board olympien est à des milliers de kilomètres du Golfe, Momo Henni a pris la parole sur Instagram pour faire le point sur le dossier et sur sa "prophétie".

Mohamed Henni revient sur ses propos au sujet de la date du 12 juin

« Vous avez mal compris ce que je vous ai dit : je ne vous ai pas dit que la vente du club allait être actée le 12 juin mais qu'il y aurait un rendez-vous le 12 juin. C'est normal qu'il n'y a rien qui filtre dans la presse car c'est une réunion à huis-clos (…) Je peux vous dire que le maire de Marseille est au courant et qu'il y assiste s'il y a une réunion », assure Henni, qui redoute quand même que ce fameux sommet soit repoussé à cause des violents orages sur Marseille hier soir qui ont perturbé certains vols internationaux.

Pour autant, Momo Henni continue d'y croire : « Je vous le dis : le dossier avance bien et s'il se passe quelque chose, il y aura des fuites dans la soirée (…) Cette année, c'est concret. Cette année, c'est la bonne. Vous avez pas vu ? La valeur de l'OM a pris 100 M€ en un an. Le club vaut un demi-milliard. Pourquoi ? Parce que le stade est à huis-clos toute l'année et ça, les Saoudiens, ils l'ont vu. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Ils ont fait un business-plan et ils ont vu ce qu'ils pouvaient gagner (…) Cela dépasse le sportif. Ils ne reprennent pas l'OM pour se faire un kiff, c'est du business, ils veulent faire de l'argent. Ils ont eu le flair, ils ont vu que c'est le meilleur club sur qui miser ».

Si certains ont envie de croire la version de Mohamed Henni, rappelant qu'il était proche de plusieurs personnalités parties récemment en Arabie Saoudite (Karim Benzema et Nasser Larguet notamment), les déplacements des uns et des autres laissent quand même entendre qu'une partie de ce rendez-vous a lieu en visio-conférence entre Boston et Riyad. Donc, l'excuse de la météo...

Je crois qu’il y’a eu un mal entendu j’ai jamais parler de vente de L’ OM le 12 Juin mais d’une réunion concernant la vente de l’OM ….. — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Mohamed Henni a pris la parole concernant la vente de l'OM aux Saoudiens. L'influenceur y croit dur comme fer même si la date butoir du 12 juin, qu'il avait lâché il y a quelques jours, est atteinte et que rien ne semble se passer.

Alexandre Corboz

Rédacteur