OM : nouveau retournement de situation pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le serpent de mer de la vente de l’OM refait surface... via Jérôme Rothen. Cette semaine, l’ancien milieu de terrain du PSG a évoqué publiquement des discussions avancées entre les Saoudiens et l’AS Monaco, avant de se rétracter ses propos, semant le doute parmi les supporters du club phocéen.

« On a bien vu que Jérôme Rothen nous a joué l’épisode des Saoudiens à Monaco en trois épisodes… et on a compris qu’en fait le rendez-vous des Saoudiens lors du match caritatif pour lutter contre le SIDA en janvier correspondait en fait aux pourparlers qu’il a laissé planer dans son émission, a glissé Thibaud Vézirian sur Team Football. Heureusement, on a évité de tomber dans ce piège un peu médiatique… l’intérêt saoudien juste de venir pour des avantages fiscaux semble très mince. »

Marseille plutôt que Monaco pour les Saoudiens ?

Team Football confirme ainsi que l’attention des Saoudiens pour l’OM reste intacte malgré les distractions monégasques. Vézirian clarifie : « Eux recherchent de la lumière médiatique, un intérêt sportif, l’âme d’un club comme celui de l’OM qui est représenté par ses supporters. C’est quelque chose de beaucoup plus fort en terme de soft power que des accords en effet caritatifs, fiscaux et autres avec la Principauté de Monaco. »

Podcast Men's Up Life