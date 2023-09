OM : nouvelles révélations sur l'arrivée de Gattuso

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Ce mercredi soir, Foot Mercato fait plusieurs révélations sur l'arrivée de Gennaro Gattuso à l'OM. La première, c'est que l'Italien est en contacts avec Pablo Longoria depuis une semaine. Et que Javier Ribalta a participé aux négociations, ce qui est une bonne nouvelle car l'Espagnol n'était pas certain de continuer à Marseille après la terrible réunion qui s'est produite avec les ultras il y a deux lundis. Les deux hommes auraient été impressionnés par la volonté de Gattuso et ses idées. Une première bonne nouvelle.

Plusieurs Olympiens ont déjà joué dans le Calcio

La seconde, c'est que Longoria estime que Gattuso présente le profil idéal dans la mesure où il a à peu près les mêmes principes que Marcelino, ce qui évitera de désorienter un peu plus l'équipe. En outre, de nombreux Olympiens ont joué dans le Calcio (Veretout, Lopez, Correa, Aubameyang, Kondogbia) et sont donc familiers avec la rigueur imposée par les entraîneurs de l'autre côté des Alpes. Enfin, Gattuso et son staff avaient très envie de travailler en Ligue 1, ce qui sous-entend qu'ils connaissent le championnat et ses spécificités. A la lecture de l'article, on a presque envie de croire que tout va bien se passer...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life