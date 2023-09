OM : nouvelles révélations sur la réunion Longoria - ultras, le clan Marcelino sort du silence

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La réunion de lundi soir entre la direction de l'OM et les ultras a provoqué un tremblement de terre aux effets dévastateurs. Marcelino a déjà démissionné de son poste d'entraîneur et la presse espagnole a assuré que Pablo Longoria allait en faire de même après avoir reçu des menaces de mort. Mais le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire, qui a dévoilé le contenu de cette réunion, assure qu'il n'y a pas eu de menaces : "Pour l’instant, aucun participant à la réunion des groupes hier n’évoque de menaces de mort. Contexte très tendu verbalement, proximité physique. Si elles sont avérées, des suites judiciaires sont envisageables, les présidents Labrune et Eyraud avaient porté plainte par le passé. Par ailleurs, lors du procès des leaders de groupe pour la prise de la Commanderie, au printemps 2021, la nouvelle présidence (Longoria) avait demandé de la clémence. Les faits avaient pourtant été violents. A l’OM, les groupes supporters occupent juste la place qu’on leur donne".

Le clan Marcelino calme le jeu

Par ailleurs, Daniel Riolo a tenu à rendre hommage à Marcelino : "La démission de Marcelino a quelque chose de digne dans le contexte du foot d’aujourd’hui… En situation d’échec, il part. C’est certainement aussi un service qu’il rend à son ami Président. Situation peu banale en tout cas…".

Cependant, Eurosport Espagne assure que si l'entraîneur songe sérieusement à partir (sans que son départ soit acté pour l'instant !), c'est parce que Pablo Longoria lui a dit qu'il allait démissionner... Une version corroborée par La Provence, qui cite un proche de Marcelino. "Pour lui, il n'y a aucune raison de partir d'un point de vue sportif. Il attend une prise de décisions à la tête du club". Le technicien asturien aurait simplement glissé à un joueur croisé dans les couloirs de la Commanderie "que sa présence n'aurait plus de sens si jamais Longoria venait à quitter la présidence de l'OM, que le projet présenté cet été volerait en éclats".

Une réunion de crise a actuellement lieu à la Commanderie alors que Marcelino a ouvertement lié son avenir à celui de son président. Le dossier est encore loin d'avoir livré son verdict !

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

