OM : nouvelles tensions en vue pour Tudor avec un joueur après Lille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Olympique de Marseille a vécu un début de match très compliqué hier soir face au LOSC. Non seulement les Dogues ont su verrouiller au niveau défensif mais, en plus, ils ont su poser de gros problèmes au niveau offensif aux Phocéens. A la 10e minute, Adam Ounas s'est infiltré dans la défense marseillaise et a chuté après un tacle de Leonardo Balerdi. L'arbitre n'a pas sifflé faute alors qu'il y a bien eu contact. Cent vingt secondes plus tard, le LOSC a ouvert le score suite à une frappe de ce même Ounas sur le poteau, reprise par Ismaily. Pour avoir ceinturé l'ancien Bordelais sur cette action, Balerdi a été averti.

Un quart d'heure, l'OM a égalisé contre le cours du jeu par Alexis Sanchez. Mais Igor Tudor avait déjà pris sa décision : il a remplacé Balerdi par Nuno Tavares avant l'engagement des Lillois. Très surpris, l'Argentin n'a pas masqué sa surprise, puis son agacement. Tous ceux ayant tenté de le consoler ont été envoyer promener et une fois sur le banc, il a mis un gros coup de poing dans un siège. Contre Nantes, Cengiz Ünder n'avait pas compris non plus de sortir après l'expulsion de Gigot, alors qu'il venait de rentrer. Ca fait un conflit de plus à gérer pour Tudor, qui commence à être habitué depuis son arrivée à Marseille...