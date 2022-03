OM, OGC Nice : Balotelli au niveau de Messi et CR7, la nouvelle sortie folle de « Super Mario »

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Si sa carrière l'a conduit de l'Inter Milan à Manchester City en passant par le Milan AC ou encore Liverpool, Mario Balotelli (31 ans) enchaîne les aventures plus ou moins chaotiques depuis son passage réussi à l'OGC Nice et à l'OM.

« J'ai la même qualité que Messi et Cristiano Ronaldo »

Passé par Brescia et Monza, « Super Mario » se relance actuellement en Turquie, du côté de l'Adana Demirspor où il est redevenu un buteur redouté (11 apparitions en 24 matchs). Très loin des promesses de départ que sa carrière le laissait augurer malgré tout.

Dans les colonnes de The Athletic, l'international italien a démontré qu'il n'avait rien perdu de sa gouaille et de sa confiance en lui : « Des regrets pour la carrière faite ? J’ai manqué quelques occasions d’être au niveau des meilleurs au monde, mais je suis sûr à 100% que j’ai la même qualité que Messi et Crisitiano Ronaldo. Si on parle de talent footballistique, je n’ai rien à envier », a quand même lâché Mario Balotelli.

