OM - OGC Nice : coup dur confirmé pour Vitinha, grosse surprise dans le onze de Tudor ?

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit ce dimanche (20h45) l'OGC Nice pour un derby du Sud qui s'annonce bouillant dans un stade Vélodrome qui sera plein à craquer. Un choc que Vitinha devrait débuter sur le banc au contraire d'Azzedine Ounahi, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. Le Marocain, qui est plus habitué à jouer milieu défensif ou milieu relayeur, devrait être associé en attaque à Dimitri Payet et Alexis Sanchez. Du côté du Gym, on notera que Terem Moffi, arrivé cet hiver en provenance de Lorient, devrait être remplaçant.