OM, OGC Nice : Galtier prend une balle perdue à cause de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Même si ce n'est pas dans son caractère, Jorge Sampaoli aurait des raisons de pavoiser. Poussé à la démission le 6 mars après une défaite à domicile contre Monaco (0-1), l'entraîneur de l'OM a vu son équipe remporter 10 de ses 11 matches depuis ! Bien partie pour se qualifier pour la Champions League, elle qui est solidement installée à la 2e place et compte six points d'avance sur les 3es, elle peut en outre se qualifier pour la finale de l'Europa League Conférence. Bref, tout va pour le mieux pour elle !

Et puisque Sampaoli ne se gargarisera pas, ce sont les supporters marseillais qui le font pour lui ! Et la cible de leurs comparaisons moqueuses s'appelle Christophe Galtier ! En effet, l'été dernier, nombre de fans de l'OM auraient préféré que Pablo Longoria recrute le Marseillais de naissance, tout frais champion de France avec Lille, plutôt que de conserver Sampaoli. Sauf que neuf mois plus tard, la qualification pour la Champions League, c'est l'Argentin qui va la décrocher. Sans compter que les supporters marseillais s'ennuient moins à suivre leur équipe que ceux de Nice. La comparaison fait mal... même si Galtier n'avait rien demandé !

Les médias ont chier sur Sampaoli et l’OM en ventant les mérites de Galtier (oui il fait du bon travail) et Nice

Le classement remet les idées en place 😉 — .: SINA :. ⭐️ (@sinaa_28) April 22, 2022

Pour résumer Alors que l'OM enchaîne les succès et file vers la Champions League, les supporters marseillais ne manquent pas de moquer ceux qui réclamaient l'arrivée de Christophe Galtier, qui rencontre plus de difficultés avec l'OGC Nice, à la place de Jorge Sampaoli.

Raphaël Nouet

Rédacteur