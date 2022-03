OM – OGC Nice : les Phocéens sortent les muscles pour la réception de Galtier and Co

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Dimanche, l'OM reçoit l'OGC Nice dans un très chaud derby du haut de tableau en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Personne n'ayant oublié les incidents du match aller à l'Allianz Riviera, le club phocéen a déjà mis les petits plats dans les grands pour éviter de se mettre en faute et de risquer que les supporters ne se fassent justice au Vélodrome.

En effet, comme le rapporte RMC, l'OM a prévu de déployer un dispositif de sécurité au même niveau que celui d'un Clasico face au PSG pour recevoir les Aiglons. Une décision prise face à l'influence importante prévue pour ce match (64 500).

Un dispositif de sécurité digne d'un OM - PSG

D'après le site de la radio, l'OM va faire appel à plus d'un millier d'employés de sécurité pour encadrer l'évènement avec 866 agents de sécurité, 247 agents d'accueil et 107 hôtesses. « Un dispositif auquel il faut rajouter les forces de police à l’extérieur », précise le média.

S'il y a encore une semaine, l'OM craignait une vive réaction de ses Ultras à cause des résultats, les trois victoires consécutives (Bâle deux fois et Brest) ont ramené de la sérénité. Ce sera bien la rivalité sportive entre Marseillais et Niçois qui sera scrutée...

Alexandre Corboz

Rédacteur