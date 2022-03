OM - OGC Nice : Pierre Ménès sait exactement comment le match va se finir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pierre Ménès n’est pas franchement très optimiste sur le score final du choc entre l’OM et l’OGC Nice ce soir au Vélodrome (20h45). S’appuyant sur les déplacements majeurs des Aiglons depuis le début de la saison en Ligue 1, le chroniqueur en a déduit que le tableau d’affichage affichera zéro but au coup de sifflet final !

0-0 à tout casser ?

« PSG-Nice : 0-0. Montpellier-Nice : 0-0. Strasbourg-Nice : 0-0… Donc, Marseille-Nice : 0-0 », a-t-il ironiquement commenté sur son blog. On annonce plus de 60 000 spectateurs dans l’enceinte du boulevard Michelet ce soir. Si Ménès dit vrai, on espère pour eux qu’il s’agira d’un bon 0-0.

"Pronostics Ligue 1, 29e journée : Paris et Lyon s'imposent, nul entre l'OM et Nice"



Après mon brillant 4/10 du week-end dernier, cette semaine je reviens à la logique pure.https://t.co/nFcOV9V5K7 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 18, 2022

