OM, OL : Aulas mord encore après l'Olympico et promet des révélations en juin

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a donné une conférence téléphonique pour commenter les résultats semestriels d'OL Groupe. Il a bien évidemment été interrogé sur tout autre chose et notamment la saison des Gones. Forcément, le sulfureux Olympico de novembre, arrêté au bout de quatre minutes après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille d'eau sur la tête a été évoqué. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas digéré, que ce soit sa longue suspension, le fait que la partie ait été donnée à rejouer à huis clos ou que l'OL a écopé d'un point de pénalité !

"Nous n'avons pas fait appel. Nous avons été floués dans cette affaire par la Ligue, l'OM et la Fédération. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît. Nous avons pris un point de pénalité sans lequel nous serions seuls 5es (7e actuellement). L'incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas lyonnais (ndlr : de Vaulx-en Velin, près de Lyon et Décines), pas supporter dans les kops, sanctionné par la justice et derrière on fait porter à l'OL une responsabilité très grave au plan économique en nous privant de la recette du match, qui équivaut à plusieurs millions d'euros, et celle de la rencontre face à Reims qui a suivi et que nous avons perdue. J'ai été sanctionné dans des conditions anormales et j'en reparlerai en fin de championnat. Les déclarations reprises en particulier au sujet de l'arbitre (Rudy Buquet) étaient erronées. Je n'aurais pas dû être sanctionné. J'ai supporté beaucoup de choses dans le football mais c'est vraiment trop."