OM, OL : coup de tonnerre pour l’avenir de Sampaoli !

À la recherche d'un nouveau challenge depuis qu'il a été limogé en septembre dernier par Flamengo, Jorge Sampaoli aurait été sondé par l'Olympique Lyonnais en cas de départ de Fabio Grosso et serait intéressé par un retour sur le banc de l'Olympique de Marseille.

Sampaoli futur entraîneur de Boca Juniors ?

Mais c'est plutôt dans son pays natal que l'Argentin pourrait rebondir. Et pour cause, selon les informations de Goal, l'ancien coach de l'OM pourrait devenir le nouvel entraîneur de Boca Juniors en décembre. Les discussions auraient déjà démarrées entre les dirigeants du mythique club argentin et le technicien de 63 ans. Mais l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de Boca Juniors dépendrait de la nomination ou non de Riquelme aux élections présidentielles du club.

