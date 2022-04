OM - OL : Marseille fait une demande à ses supporters avant l'Olympico

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Si l'épisode de la bouteille sur Dimitri Payet est dans toutes les têtes avant l'Olympico, du côté de l'OM on espère qu'il n'y aura pas de vengeance face à l'OL dimanche soir à l'Orange Vélodrome. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, la direction olympienne s'est fendue d'un communiqué pour prévenir les supporters :

«Jets de projectiles, intrusion sur la pelouse… L’Olympique de Marseille, toujours sous le coup d’un point de pénalité avec sursis, en appelle à la responsabilité de ses supporters lors du match contre Lyon. Dimanche à 21 heures, l’OM accueille Lyon à l’Orange Vélodrome pour une rencontre qui doit être synonyme de grande fête du football et, on l’espère tous, de victoire. L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement. L’Olympique de Marseille vous demande donc de respecter et d’appliquer ces consignes dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome».

Comme pour les réceptions de Nice et du PSG, la rencontre est classée à hauts risques avec une sécurité maximale, des filets et des boucliers de CRS sur les poteaux de corner. Comme les Niçois et les Parisiens, les Lyonnais ne devraient pas être autorisés à se déplacer au Vélodrome.

⚠️ L’Olympique de Marseille étant toujours sous le coup d’𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗲́𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘀𝘂𝗿𝘀𝗶𝘀 , le club en appelle à la responsabilité de tous quant aux jets de projectiles et aux intrusions sur la pelouse lors du match #OMOL 🏟 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 29, 2022

