OM, OL : Sampaoli a déjà la solution pour faire ravaler à Bosz ses idées

Jorge Sampaoli n’a pas perdu de temps. Pendant la trêve internationale, l’entraîneur de l’OM avait bien conscience que son équipe commençait à s’essouffler et a travaillé quelques pistes de redressement avec les joueurs qu’il avait à sa disposition. Dans son viseur : l’OL, que le club phocéen affrontera dimanche à Décines en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45).

« Là, tout est déjà pensé pour affronter Lyon, assure Luan Peres (27 ans) dans L’Équipe. Par exemple, Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses. En conséquence, on va s’entraîner avec un groupe qui va presser comme l’OL et un autre qui va devoir se sortir de ce pressing. Il nous donne ensuite des instructions sur la façon dont on doit procéder. C’est très intéressant et utile. »

Au sujet de la condition physique et l’exigence réclamées par Sampaoli, le défenseur brésilien de l’OM a rassuré sur l’état des troupes. « Le préparateur physique est super compétent, et si le match a lieu le dimanche, dès le vendredi on diminue le rythme pour avoir du jus le jour du match. Pour l’instant, le groupe n’est pas fatigué », a-t-il conclu. L’OL est prévenu.

