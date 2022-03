OM, OL, Stade Rennais : Pierre Ménès se mouille avant les Coupes d’Europe

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Il reste encore six clubs engagés dans différentes compétitions européennes. L’OM, l’OL et Rennes vont respectivement affronter Bale, Porto et Leicester. SI pour les Rennais la tâche s’annonce difficile l’ancien journaliste de Canal+ Pierre Ménès est plus optimiste pour les deux autres équipes.

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur les chances des trois clubs : « Marseille à domicile, ce n’est pas trop ça, mais Bale n’est pas dans une grande forme. Donc, je pense que l’OM devrait s’imposer. Rennes à Leicester, ça devrait être difficile si l’on se fie au papier. Mais avec les clubs anglais, on ne sait pas. Est-ce qu’ils vont s’impliquer dans cette coupe d’Europe ? Je pense que le style de jeu de Rennes peut surprendre Leicester. Monaco devrait faire un bon résultat face à Braga, je pense qu’ils sont au-dessus. Le match difficile, c’est Lyon à Porto. Porto fait une très grosse saison. Est-ce que Lyon a puisé de la confiance avec ce match à Lorient ? Un match nul serait un bon résultat, et ils en sont capables. »

Les grosses affiches du jour, avec le retour de l'#UEL et la suite de l'#UCL ! 👇



🔥 Et surtout un énorme #RMAPSG ! 😍🍿 pic.twitter.com/p1d4rxrj8F — Instant Food ⚽️🍕 (@lnstantFoot) March 9, 2022