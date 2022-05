OM - OL : un Olympico bien terne après 45 minutes

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Des situations, mais pas de buts dans cet Olympico. Et même une première période assez pauvre, marquée, notamment, par un parfait quadrillage du terrain des Lyonnais et des difficultés offensives côté marseillais. Certes, Milik s'est procuré trois occasions, mais ne parvenant pas à éviter le dos d'un défenseur lyonnais (10e) ou ne cadrant pas sa frappe, devant Lopes (29e). La plus belle des situations intervenait juste avant la pause lorsque le Polonais, servi par Gerson, loupait le cadre d'une reprise du pied droit.

C'est peu pour Olympico et on attend plus lors de la seconde période. Beaucoup plus.

Pour résumer Ce soir, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, l'OM accueille l'OL au stade Vélodrome pour un alléchant Olympico. Au terme des 45 premières minutes de cette rencontre, match nul 0-0. Voici ce qu'il faut retenir de cette première période.

Benjamin Danet

Rédacteur