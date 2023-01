OM : on en sait plus sur ce que risque Eric Bailly pour son attentat face à Hyères !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En effet, contrairement à la LFP, qui a tendance à donner des sanctions clémentes pour ce genre de geste non maîtrisé et dangereux, la Fédération ne plaisante pas avec son barême de sanction. Selon RMC Sport, l'Ivoirien pourraient écoper d'une sanction allant de 4 à 6 matchs pour son geste.

Bailly suspendu six matchs ?

Pour son exclusion et sa faute lors de Hyères - OM, Eric Bailly va passer en Commission de discipline de la FFF. Cette dernière frappe plus fort que la LFP... On parle déjà d'une sanction d'un minimum de quatre matchs et allant jusqu'à six rencontres.