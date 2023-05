OM : on en sait plus sur les dates de retour de Sanchez et Gigot

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM n’aura pas le droit à l’erreur dimanche en recevant le SCO d’Angers, en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (20h45). Pour battre la lanterne rouge, il faudra peut-être faire sans deux cadres de l’équipe : Alexis Sanchez et Samuel Gigot. Samedi, Igor Tudor a en effet été forcé de procéder à leurs deux remplacements précoces à Lens, lors de la cruelle défaite de l’OM (1-2). Gêné aux ischios, au point d’envisager une sortie dès la demi-heure de jeu, l’attaquant chilien a passé des examens hier matin et le club se dit rassuré.

Gigot passera une IRM ce mardi

Selon L’Équipe, le Chilien se connaît parfaitement, il passera la semaine aux soins et postulera peut-être pour la rencontre du week-end. Pour Gigot, le soupçon d’une entorse bénigne à la cheville était diffusé à Bollaert, après le match. Le colosse, qui passera une IRM demain, avait déjà été touché à ce niveau à Clermont le 11 février (2-0), plutôt sérieusement, et n’était revenu qu’un mois plus tard, face à Strasbourg (2-2, le 12 mars). Son cas serait donc plus à surveiller.

