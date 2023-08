OM : Ounahi peste contre l'arbitrage après la défaite contre le Panathinaïkos

Pour son premier match officiel de la saison, l'OM a subi un accroc important. Dominés par le Panathinaïkos et réduits à dix en seconde période, les Olympiens n'ont pu échapper à la défaite (1-0), qui les oblige à renverser la vapeur au match retour mardi prochain. Les joueurs de Marcelino devront mieux faire sur la pelouse du stade Vélodrome pour rejoindre les barrages de la Ligue des champions et oublier cette soirée difficile. En Grèce, rien n'est allé dans le bon sens comme l'a regretté Azzedine Ounahi.

Interrogé en zone mixte après la rencontre, le milieu de terrain marocain n'a pas caché sa frustration et chargé l'arbitrage du soir. L'ancien joueur du SCO d'Angers évoque également un manque d'automatismes au sein du collectif marseillais (propos recueillis par RMC Sport) :

"Déjà je trouve que l’arbitre…On a regardé le match et il y a des fautes qu’il ne siffle pas. Et dès que l’on touche l’adversaire il siffle direct. Maintenant, il faut oublier ce match-là et se mettre au travail pour le prochain match (…) C’est toujours difficile de jouer à dix contre onze à l’extérieur. Maintenant, il faut oublier ce match-là et travailler pour le match retour. On sait très bien que l’on a un nouveau groupe, que c’est un nouveau système donc c’est à nous de travailler et de trouver les liens entre nous."