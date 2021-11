OM : Pablo Longoria a impressionné un champion de France 2010

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Les connaissances de Pablo Longoria sur le football et les joueurs impressionnent beaucoup de monde. Charles Kaboré ne fait pas exception. Le milieu de terrain, désormais âgé de 33 ans, était au Vélodrome dimanche pour le match contre Metz (0-0). Il a croisé le président de l'OM qui non seulement le connaissait mais lui a en plus rappelé des souvenirs de matches qu'il avait oubliés !

« J’ai rencontré le président au parking et il m’a étonné. Il me connaissait !, a plaisanté le Burkinabé dans les colonnes de La Provence. Il m’a appelé Charles et m’a rappelé la CAN en Angola qu’il avait suivie (ndlr : en 2010), que j’avais moi-même oubliée, ça date… Il m’a parlé aussi des deux matches que j’avais disputé en Coupe d’Europe avec Krasnodar contre Valence (en 2019), quand il travaillait au club espagnol. En deux minutes, il m’a asséné tous ces détails : les résultats des deux matches, la CAN, sa connaissance est grande… »