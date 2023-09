OM : Pablo Longoria va vider son sac, Zeroual a commencé à le faire !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

On devrait en savoir beaucoup plus demain matin sur l'avenir de Pablo Longoria ! Le président de l'OM a accordé une longue interview à La Provence, qui sera publiée demain. Le journaliste du quotidien régional Aurélien Viers a écrit sur Twitter : "Avec Alexandre Jacquin, j’ai passé deux heures avec Pablo Longoria dans le cadre d’une grande interview pour La Provence. Bouleversant. Aucun dirigeant de club de foot ne mérite cela. Entretien à retrouver demain en ligne et dans nos pages".

Zeroual jure ne pas avoir menacé les dirigeants

Le grand déballage est annoncé ! Alors que les ultras ont promis des révélations sur le dirigeant espagnol et son équipe, c'est Longoria lui-même qui va tirer le premier. Cette contre-attaque est-elle un signe qu'il pourrait continuer son aventure à l'OM ? Ce n'était pas la tendance depuis lundi soir. Il était question d'une volonté du président de quitter ses fonctions, ce que n'aurait pas validé Frank McCourt, faute de remplaçant. Mais on n'est plus à un rebondissement près depuis trois jours...

D'ailleurs, Rachid Zeroual, leader des South Winners, et Christian Cataldo, capo des Dodger's, ont accordé une interview à l'AFP. Le premier jure ne pas avoir proféré de menaces de mort. Il a bien posé de son propre chef des questions sur le centre de formation après que des parents lui aient fait remonter des informations. Il a également évoqué la démission de la direction, mais sans l'exiger. Les deux chefs ultras ont par contre demandé à rencontrer de toute urgence le propriétaire du club, Frank McCourt.

