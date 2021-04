OM : Papin cartonne Eyraud, Payet et fait un appel du pied à Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jean-Pierre Papin était l'invité de l'émission Le Club des Légendes du site Le Phocéen ce jeudi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, comme à la belle époque, le Ballon d'Or 91 n'a pas déçu ! Très critique à l'égard d'un Jacques-Henri Eyraud qui lui avait promis un rôle d'ambassadeur, il a également fustigé la mentalité de joueurs français incapables de se sublimer sur la durée, comme Marcelo Bielsa l'a appris en 2014-15, et également fait un appel du pied à Pablo Longoria pour avoir un rôle au sein du club. Et vu la qualité de son analyse des manques de l'OM, il serait souhaitable que l'Espagnol réponde favorablement à son appel !

"Il n'a même pas eu le respect de m'appeler…"

« A l’étranger, les grands clubs sont très respectueux des anciens joueurs, de ce qu’ils ont apporté, il y a une reconnaissance par rapport à cela. Mais en France, on n’est pas du tout dans cet esprit-là. En France, on gêne. Des négociations pour une arrivée à l’OM en tant qu’ambassadeur du club ? C’était même mieux que ça ! J’ai rencontré M. Eyraud une fois à Paris. Il m’a dit qu’il voulait me rencontre une fois à Marseille alors je suis descendu et je l’ai à nouveau rencontré. Il m’a dit « Je t’envoie un contrat sur ta boîte mail ». J’attends toujours… »

« Il n’a même pas eu le respect de m’appeler pour me dire que finalement, je ne l’intéressais pas. J’attends toujours… Après, je n’avais pas envie de lui parler alors je l’ai un petit peu ignoré. Si ça se représentait aujourd’hui, sachant que l’OM a une place tellement importante dans mon histoire, dans mon cœur, c’est quelque chose que je voudrais grandement. »

« Pour jouer à l’OM, il faut un état d’esprit. Et tu vois que certains, depuis plusieurs années, ne l’ont pas. Mais c’est peut-être parce qu’il n’y a personne au sein du club pour leur expliquer qu’ils ne jouent pas dans un club comme les autres. Depuis qu’il y a Sampaoli, tu te rends compte que certains ont changé de costume. Parce que lui n’hésite pas à mettre en avant l’état d’esprit, la grinta. La philosophie marseillaise, Sampaoli l’intègre un peu plus. »