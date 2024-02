OM : Pau Lopez balaie les excuses et dénonce une contre-vérité

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La pression face au FC Metz

"On a bien fini l'année, on a récupéré des points en décembre. En ce début d'année, ce n'est pas les résultats qu'on attendait. Maintenant, c'est le moment. Il n'y a plus d'excuses. Si on veut faire quelque chose cette saison, il faut y aller, il faut courir un peu plus, gagner des matchs. Il faut être clair, le savoir et le montrer demain. Si on ne gagne pas, ce sera compliqué, mais je ne peux pas penser à une défaite demain. Je pense que toute l'équipe a la mentalité pour gagner ce match. Toute l'équipe sait qu'il faut y aller à 100%. Prendre des buts dans les dernières minutes, est-ce de la malchance? Non. Une fois, peut-être. Mais pas plusieurs."

Des leaders dans l'effectif

"On a un vrai capitaine. Je suis très heureux de ce qu'il fait tous les jours, même s'il est dans un mauvais moment, il est toujours là. Il essaye de nous aider, de nous faire comprendre ce qu'il voit. Il y a plusieurs joueurs qui ont joué à un très haut niveau. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il n'y a pas de leadership dans l'équipe. Certains sont partis, mais d'autres sont arrivés. Le problème de cette équipe est ce dont je vous parlais avant, c'est dans la tête. Si on améliore ça, on va y arriver."

Un psychologue en soutien

"J'ai eu besoin d'un psychologue qui m'a aidé. Parfois, tu ne comprends pas ce qu'il se passe dans ta tête. C'est bien quand quelqu'un peut t'expliquer et quelles sont les solutions. Je n'ai jamais eu peur de parler de ça. Je suis très content d'avoir passé cette sensation-là. Maintenant, je me connais beaucoup plus, je sais ce qu'il se passe dans ma tête. Je continue de parler avec le psychologue. Pas forcément de foot, mais de la vie aussi. Dans le foot, je pense que c'est quelque chose qu'on peut améliorer."

