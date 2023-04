OM - Mercato : Pau Lopez ne se voit pas ailleurs qu’à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pau Lopez, c’est une des très bonnes trouvailles de Pablo Longoria. Le portier espagnol s’est rapidement adapté à Marseille et performe sous le maillot olympien. Apprécié des supporteurs et des dirigeants de l’OM, tout semble se passer comme dans un conte de fées pour le gardien de 28 ans.

« Je suis très content de ma saison. J’ai fait mieux que l’année dernière et puis, je me sens très, très bien ici. Je sens que le président, Javier (Ribalta) et le coach ont confiance en moi. Je me sens bien dans la ville, avec les fans. Depuis mon arrivée, j’ai une connexion particulière avec cette ville », a d’abord confié Pau Lopez dans un entretien accordé à So Foot.

« Ma famille se sent bien également à Marseille, notamment mes enfants. Je craignais qu’ils vivent mal ce nouveau déménagement, et aujourd’hui, les deux plus grands parlent déjà français avec un accent parfait ! C’est extraordinaire. Je profite de chaque moment ici, de l’ambiance, du stade, même des matchs à l’extérieur car dans le football, c’est difficile de prédire l’avenir », a expliqué le portier de l’OM.