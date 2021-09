OM : Pau Lopez, un record pour régler la concurrence avec Mandanda ?

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

En ce début de saison où tout se passe plutôt bien pour l'OM, le principal nœud de tensions concerne le poste de gardien. Jorge Sampaoli a clairement une préférence pour Pau Lopez, plus à l'aise au pied et qui sait jouer plus avancer sur le terrain. Mais mettre la légende Steve Mandanda, qui plus est auteur de très bons matches jusqu'à sa sortie de l'équipe, provoque nécessairement des grincements de dents.

Mais Pau Lopez pourrait mettre tout le monde d'accord en mettant la main sur un record, demain contre Lens. En effet, jamais aucun gardien n'a débuté son aventure marseillaise par quatre matches sans but encaissé. L'Espagnol en est à trois après Monaco (2-0), Rennes (2-0) et Angers (0-0). Encore un clean sheet contre Lens et il écrira son nom dans les livres d'histoire. Et éteindra momentanément la polémique avec Steve Mandanda, détenteur des matches sans but encaissé (147) sous le maillot blanc. Soit 96 de plus que ses premiers poursuivants…

