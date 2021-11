OM : Paul Lopez défend la thèse de l'accident

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Interrogé hier à sa sortie des vestiaires après la victoire poussive de l'OM contre Troyes, Pau Lopez s'est réjoui de son 6e clean sheet de la saison. « C'était important de réagir après Galatasaray. On s'impose sans concéder de but ni de véritables occasions. C'est bien. Il fallait gagner quelle que soit la manière. On n'a pas été au mieux dans le jeu mais l'essentiel, c'était les trois points », a expliqué le portier espagnol.

Après la lourde défaite à Galatasaray, Lopez a apprécié la réaction de son équipe. « Après Galatasaray, ça fait du bien. C'était difficile mais Troyes a opposé une bonne résistance. La 2e mi-temps a été meilleure que la première. On avait fait uin mauvais match en Turquie, mais de là à dire qu'on est moins bien, non. Avant la trêve internationale on avait fait huit ou neuf matches de haut niveau. Et contre Troyes, ce n'était pas si simple. On revenait de Turquie. Cette victoire va nous faire du bien. »

#OMESTAC @paulopez_13 "je crois que ce qu'on va retenir ce soir c'est la victoire, le match a été certes compliqué. On n'a pas joué à notre meilleur niveau."

6e clean-sheet en Ligue 1 pour le gardien espagnol