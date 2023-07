OM : Payet a dépassé les limites, Marcelino l’a déjà dans son viseur !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimitri Payet entame la dernière saison de sa carrière avec l’OM et a très envie de compter dans l'esprit de Marcelino. Mis au placard par Igor Tudor, malgré une volonté farouche de s’imposer dans le onze du technicien croate, le joueur de 36 ans sue donc à grosses gouttes pour convaincre son nouveau coach de le considérer dès cet été. Deux problèmes se posent à Payet dans cette perspective. Le premier vient de la fin de saison passée et son attitude désinvolte qui lui avait valu une exclusion d’un entraînement et sa mise à l’écart d’un déplacement à Lille, pour ce qui aurait pu être son dernier match sous le maillot de l’OM (1-2, le 20 mai).



Un « comportement jamais vu auparavant »

Coupable d’une attitude jugée inappropriée lors de cette séance – il marchait –, Payet a donc été sanctionné et les dirigeants ont fustigé, en privé, un « comportement jamais vu auparavant », selon L’Équipe. D’où le second problème qui frappe Payet dans sa tentative de rédemption à l'OM : proche de Longoria, Marcelino n’ignore rien des antécédents nébuleux de l’ancien joueur de l’ASSE. Il a donc prévu de l’observer de près lors du stage en Allemagne, qui débute aujourd’hui, pour se donner une idée plus précise de son état d’esprit.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du lundi 17 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/pgTZWa3QMF pic.twitter.com/gY85oMQuxd — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2023

Podcast Men's Up Life