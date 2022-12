OM : Payet au top avec le RC Lens, nouveau coup dur pour Bailly !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cette promiscuité a semble-t-il donné des idées à Dimitri Payet. Selon La Provence, le menu de jeu de l’OM serait particulièrement « affûté » lors de ce stage. On ne peut pas en dire autant d’Eric Bailly.

L’OM et le RC Lens s’épient. Actuellement en stage du côté de Marbella, les deux clubs en profitent pour partager leur quotidien et n’hésitent pas à s’informer respectivement sur leurs méthodes d’entraînement.

