OM : Payet bougé par Villas-Boas pour relancer Benedetto ?

Muet depuis maintenant sept mois, Dario Benedetto (30 ans) commence à faire l'objet de sérieuses critiques à l'Olympique de Marseille. Malgré tout, « Pipa » peut toujours compter sur le soutien indéfectible d'André Villas-Boas, l'homme qui l'a fait venir et reste persuadé qu'il s'agit du bon attaquant pour le club phocéen.

Si beaucoup espéraient que le Mercato donnerait un concurrent à l'ancien joueur de Boca Juniors, le « Special Two » doit désormais trouver d'autres solutions pour redonner la confiance à Dario Benedetto ... quitte à changer de système de jeu ? C'est en tout cas l'idée que soumet Eric Di Méco dans les colonnes de la Provence.

« Un 4-2-3-1 avec Payet derrière lui »

« C'est son métier de marquer, qu'il n'y parvienne pas est inquiétant. Ce n'est pas un bon signal pour lui ni pour le collectif. Cela signifie aussi qu'il ne reçoit pas de bons ballons. Je ne suis pas sûr non plus que le système actuel, avec des joueurs qui rentrent plus qu'ils ne débordent et un milieu à trois relayeurs, soit fait pour lui, d'autant que l'équipe dans son ensemble a du mal à venir dans la surface. Son regain passera par une organisation un plus plus offensive qui lui conviendrait mieux, à savoir un 4-2-3-1 avec Payet derrière lui. Quand le ballon traîne comme à Paris, il fait le geste qu'il faut et ça, ça ne trompe pas », analyse le consultant de RMC Sport. Reste à savoir si « AVB » partagera la conclusion.