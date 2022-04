OM : Payet compare Marseille au FC Nantes, à l'ASSE et au LOSC

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Dimitri Payet a accordé une longue interview à Brut, dans laquelle il a abordé de nombreux sujets, à commencer par les agressions dont il a été victime depuis le début de la saison. Mais il a également parlé de la pression existant à l'OM, ce qui l'a amené à comparer tous les clubs français par lesquels il est passé, du FC Nantes (2004-07) au LOSC (2011-13) en passant par l'ASSE (2007-11) et donc Marseille (2013-15, puis 2017 à aujourd'hui).

« Je pense avoir fait quasiment tous les plus grands clubs en France avec Nantes, Lille, Saint-Étienne. Mais quand on a connu Marseille, c’est compliqué d’aller ailleurs. Je l’ai fait, mais il y a quelque chose ici qui m’attire, c’est d’être sans cesse sous pression, sans cesse attendu. On ne peut pas se reposer sur ce qu’on a déjà fait ou sur le match d’avant. On peut faire six mois au top niveau, rater deux matches et on vous tombe dessus, donc ça pousse à travailler, à travailler dur. Et surtout, c’est aussi le fait de jouer dans ce stade-là. J’ai toujours dit que je jouais au foot pour être dans ce genre de stade. »

