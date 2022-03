OM : l'épisode lyonnais a marqué au fer rouge Dimitri Payet

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Dimitri Payet est décisif avec l’OM cette saison. Le milieu offensif marseillais a été la cible de jets de projectiles plusieurs fois, lors de la première partie de cette saison. Des événements qui lui resteront à jamais gravés dans la mémoire.

Dans un entretien, accordé à l’Équipe, il confie avoir des regrets à la suite de ces incidents: « J'ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Les seules excuses sincères que j'ai reçues sont venues du coach Galtier avec qui j'ai des relations particulières... Aucun joueur de Nice n'est venu me voir, ni le président. À Lyon, pareil. Ce manque de solidarité m'a rendu triste. On connaît peut-être cette année le championnat le plus attractif depuis mes débuts. On a des joueurs extraordinaires qui sont arrivés et c'est cette saison-là qu'on gâche, au point qu'on se moque de nous en Europe ? »

