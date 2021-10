OM : Payet, Sampaoli et les supporters envoient un message fort au PSG et Messi

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM s’est replacé et a fait plaisir à ses supporters. Dans un Orange Vélodrome en fusion avec Bernard Tapie en tête de pont, les Marseillais ont cartonné le FC Lorient (4-1) et refait le plein de confiance avec le Classique de dimanche prochain contre le PSG.

Dimitri Payet, auteur d’une performance majuscule face aux Merlus, a déjà donné rendez-vous aux hommes de Mauricio Pochettino.

« Le Paris-SG, dimanche ? On connaît l’armada en face, pour nous, ce sera un match important dans la course à la Ligue des champions, a-t-il sobrement commenté après avoir évoqué avec le sourire les individualités parisiennes dont Lionel Messi dans L’Équipe. Il y a un petit, là, il est pas mal. »

Si les supporters de l’OM ont déjà donné rendez-vous au PSG avec des chants et slogans hostiles durant le match contre le FC Lorient, Jorge Sampaoli est resté sobre : « On n'a pas fait seulement un bon match sur le plan offensif, mais aussi défensif. C'est pour ça aussi qu'on a recruté Pau Lopez. On a joué comme on a voulu. Il y a trois, quatre équipes qui commencent à se détacher et on doit en faire partie. »

"Payet le boss"



