OM : Payet sanctionné par Tudor face au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Depuis mardi et la défaite au Vélodrome contre l'Eintracht Francfort (0-1), Dimitri Payet et Gerson prennent cher. Attendus comme les leaders d'une équipe enfin victorieuse en Champions League, les deux joueurs ont grandement déçu. Et pas que les supporters. Igor Tudor, qui croyait dur comme fer à un trio de feu avec Alexis Sanchez, va leur montrer combien il a été déçu. D'après L'Equipe, ni l'un ni l'autre ne sera titulaire cet après-midi contre le Stade Rennais.

Pour Payet, c'est un véritable camouflet car il avait convenu directement avec son entraîneur qu'il serait titulaire face aux Allemands puis contre les Bretons après quinze jours d'arrêt dus à une blessure. Mais le quotidien sportif explique que la relation entre les deux hommes est très complexe, faite de méfiance. Tudor a bien vu que Payet était revenu en surpoids de ses vacances. Il ne lui échappé pas qu'il est irrégulier et en fin de carrière. En outre, il a bien compris que Pablo Longoria voulait tourner la page du Réunionnais au plus vite. Il ne lui fera donc aucun cadeau. Tant qu'il sera bon, il jouera. Et comme ça n'a pas été le cas mardi, leur arrangement d'avant la rencontre ne tient plus. Payet devrait donc être sur le banc cet après-midi...