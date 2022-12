OM : Payet veut avoir la même feinte de corps que Pelé

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Jeudi dans la soirée, Pelé est décédé à l’âge de 82 ans. La légende brésilienne a marqué le monde du football lui qui a remporté trois Coupes du monde. Hier soir, à l’occasion de la reprise de la Ligue 1, le championnat français lui a rendu hommage. Interrogé après la victoire de l’OM face au TFC (6-1), Dimitri Payet a révélé le geste du Roi qui l’a inspiré.

« En tant que joueur, ce que j’ai vu et qui m’a le plus marqué, c’est sa feinte de corps où il laisse passer le ballon face au gardien. C’est le geste qui m’a le plus marqué. Je l'ai tenté plein de fois à l’entraînement, en match. C’est un geste qu’on ne voyait très rarement à l’époque et encore aujourd’hui. », a d’abord expliqué l’international français.

« Je n'avais pas des cassettes de lui mais j’ai regardé beaucoup de reportages et de choses sur son histoire parce que je n’ai pas pu le voir jouer. J’ai pu comprendre pourquoi c’était le Roi Pelé. », a confié le Phocéen en zone mixte.