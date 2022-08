OM : Payet veut dire deux mots à Longoria sur Tudor

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Suite au départ précipité de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a décidé de nommer Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais entre les mauvais résultats de la préparation estivale et une entente compliquée avec les joueurs, les débuts du technicien croate sont loin d'être idylliques.

Les joueurs de l'OM ne valident pas Tudor

Selon les informations des journalistes de Be Football, Guillaume Dacquet et Adrien Munch, les cadres olympiens n’adhéreraient pas à Igor Tudor, qui ne possèderait quasiment aucun appui dans le vestiaire. Le capitaine et milieu offensif de l'OM, Dimitri Payet, aurait même demandé à s'entretenir avec Pablo Longoria à propos de l'ancien entraîneur du Hellas Vérone.

Prépa physique démentiel que la plus part des joueurs n’arrivent pas à encaisser + les cadres qui ne se cachent absolument pas de ne pas adhérer à Tudor, envenimé par les embrouilles (Gerson, Amavi…)



Payet a demandé à voir Longoria de ce que je sais (info qui date d’hier…) — Adrien Munch 🇵🇱 (@AdrienMunch) July 31, 2022

