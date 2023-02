OM : petite déception pour Sanchez

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le 𝗯𝗶𝗷𝗼𝘂 signé @Alexis_Sanchez 💎🇨🇱 Dos au but, l’attaquant chilien se retourne et enchaine une frappe imparable qui permet à l’OM de reprendre l’avantage.🤩 Le 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗺𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁 d’ #OMFCL 👉 https://t.co/iRwTGWxCeP pic.twitter.com/ua0XFSYucr

C’est Aleksandr Golovin, auteur d’un magnifique but lors du premier match de l’année 2023 contre le Stade Brestois (1-0), qui remporte l’élection du plus beau but de ce mois de janvier.

Pour résumer

Nommé pour le but du mois de janvier en Ligue 1, c’est un joueur que la star de l’OM, Alexis Sanchez qui a reçu cette récompense. C’est Aleksandr Golovin, auteur d’un magnifique but lors du premier match de l’année 2023 contre le Stade Brestois (1-0), qui remporte l’élection du plus beau but.