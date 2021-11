OM : Pierre Ménès a de gros doutes sur Sampaoli et son chouchou

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Les débuts de Gerson sous les couleurs de l'OM sont décevants et le Brésilien a encore été en difficulté lors du match nul concédé face à Metz (0-0), lanterne rouge de L1. Cela n'a pas échappé à Pierre Ménès, qui a exprimé ses doutes sur l'ancien joueur de Flamengo.

« Au-delà du méconnaissable »

« La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? », a commenté Ménès.

Ce vendredi (1h30 du matin), venez parier sur Brésil – Colombie chez France Pari. La victoire de la Seleção est à 1,37 contre 4,10 pour le nul et 7,00 le succès des Cafeteros.

OM: Thierry Henry pointe du doigt un problème chez les Marseillais #OM #TeamOM https://t.co/FzdfwjYjRT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 8, 2021