OM : Pierre Ménès détruit Eyraud après sa sortie sur Mediapro

Présent sur RMC en début de soirée, Jacques-Henri Eyraud a évoqué de nombreux sujets liés à l'Olympique de Marseille. Il a aussi été lancé sur la question du diffuseur Mediapro, lequel n'a pas versé la deuxième traite de 172 M€ mettant la LFP et les clubs dans le rouge.

Eyraud s'est dédouané du mauvais choix Mediapro

« Evidemment que le football français traverse une grave crise. Le moment est empreint d'une grosse gravité et on est tous inquiet. La situation est inexplicable. Quand vous louez votre studio pendant trois ans, vous ne vous retournez pas vers votre propriétaire au bout d'un ou deux mois en disant que le loyer est trop élévé. Il y a une vraie incompréhension. Il va falloir prendre des décisions », a lâché le président de l'OM :

« Mais arrêtons de dire n'importe quoi sur le fait qu'on a été les plus idiots, les moins bons, de ne pas avoir négocié de garantie bancaire. Il n'y a pas de garanties bancaires sur des montants comme ceux-là (…) C'est tellement facile de refaire le match et de dire dans la tempête « pourquoi vous n'avez pas fait différemment ? » (…) Mediapro était une société très connue du milieu du sport, qui faisait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui en terme de qualité de production était ce qui se faisait de mieux en Europe avec Canal+ et d'autres acteurs. S'il vous plait, arrêtons de démarrer la chasse aux sorcières, restons calme ! »

Ménès n'a pas aimé

Un discours qui a excédé Pierre Ménès, lequel n'avait pas apprécié les propos du dirigeant olympien. Sur Twitter, le consultant s'est défoulé : « Eyraud complètement à côté de la plaque. Aucune remise en question et même pas mal d’arrogance « tellement facile de parler après » et ceux qui ont parlé avant ???? Son entraîneur est définitivement meilleur que lui », a-t-il tweeté. Ambiance...