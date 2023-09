OM : Pierre Ménès dévoile un énorme coup raté par Longoria cet été !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Avec deux victoires et deux nuls lors des quatre premières journées de Ligue 1, l’OM est au-dessus de la ligne de flottaison cette saison. Il faudra sans doute hausser le niveau de jeu en Ligue Europa, où la concurrence s’élèvera forcément avec l’Ajax Amsterdam et Brighton. Selon Pierre Ménès, l’OM aura d’ailleurs du mal à lutter avec la formation anglaise, drivée par un fin tacticien qui aurait pu rejoindre la cité phocéenne en lieu et place de Marcelino.

« Quand je pense que De Zerbi a failli venir à l'OM »

« Je suis inquiet de ce que je vois sur les quatre premiers matchs, a-t-il développé sur son blog. Si l’OM n’élève pas son niveau, il se fera déchirer par l’Ajax et Brighton. Brighton, c’est vraiment une très grosse équipe dans un stade invraisemblable et le football prôné par De Zerbi est magnifique. Et quand je pense que Roberto De Zerbi a failli venir à Marseille, et je pense que là l’OM a vraiment raté quelque chose. »

Face à Pierrot (4/4) : "Si l'OM n'élève pas son niveau, il se fera déchirer par l'Ajax et Brighton"



Le tirage de l'OM en C3, Kolo Muani bonne idée (?), Monaco rival du PSG (?), les défauts de l'OM et la série tennis de Netflix, "Break Point".https://t.co/kiM1GjXuUj — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 4, 2023

